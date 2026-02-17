Quasar India legte Quartalsergebnis vor

Quasar India hat am 14.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Quasar India ein Ergebnis je Aktie von 0,190 INR vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,2 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 97,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,0 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at