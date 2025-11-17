QubicGames legte Quartalsergebnis vor

QubicGames stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 PLN. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,08 Prozent auf 6,6 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,8 Millionen PLN gelegen.

Redaktion finanzen.at