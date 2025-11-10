Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
10.11.2025 15:12:00
Queer Eye's Tan France helps unthread obesity bias as part of Zepbound's (tirzepatide) 'Changing the Thread Collection'
New innovative campaign weaves science and storytelling to help reframe obesity as a chronic disease INDIANAPOLIS , Nov. 10, 2025 /PRNewswire/ -- For Tan France, clothing has always been about more than appearance – it's about self-expression. As a stylist and advocate, he's spent years helpingWeiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
