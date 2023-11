Quest Diagnostics setzt Maßstäbe im bärischen Börsenumfeld





Während die Aktienmärkte aktuell allgemein auf Tauchstation gehen und ihrem Bärenmarkt folgen, gibt es auch die Leuchttürme, die in diesen stürmischen Börsenzeiten leuchten und nach oben zeigen. Eine solche Aktie ist die Aktie des Unternehmens Quest Diagnostics, die in diesem Umfeld beflügelt durch die Unternehmensergebnisse dem Bärenmarkt trotzt und eine starke Performance aufs Börsenparkett legt. Die Aussicht auf ein Weiterführen des starken Aufwärtsimpuls ist positiv, da zudem die Saisonalität der Aktie zum Jahresende hin einsetzt und deren Bewertung aktuell trotz der einsetzenden Rally noch sehr günstig ist. Abschließend dann der Blick auf die Chartanalyse, um zu verstehen, wie sich die aktuelle Bewegung zusammensetzt und an welchen Kursen es mögliche Einstiegspunkte in die Aktie geben könnte, die mittels eines Umkehrsignals gehandelt werden könnte.













Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



