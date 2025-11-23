Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
|
23.11.2025 06:00:12
Queueing is not a virtue when it comes to building data centres
Builders of facilities that power AI are stuck in a snaking queue to connect to the UK grid but stamping out gaming of the system could helpWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!