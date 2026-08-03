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03.08.2026 06:31:29
QUICK legte Quartalsergebnis vor
QUICK hat am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 36,77 JPY. Im letzten Jahr hatte QUICK einen Gewinn von 33,50 JPY je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QUICK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,38 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 9,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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