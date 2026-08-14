Radcom: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Radcom hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 33,41 Prozent auf 11,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Radcom 17,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at