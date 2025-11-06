|
06.11.2025 06:31:29
Radian Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Radian Group hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,990 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 303,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 333,9 Millionen USD umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
