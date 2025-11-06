Radio One A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Radio One A veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Radio One A ein Ergebnis je Aktie von -0,680 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 92,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 110,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at