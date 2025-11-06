Radio One: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Radio One hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Radio One -0,680 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 92,7 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 16,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 110,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at