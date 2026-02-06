Rainbow Denim: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Rainbow Denim hat am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 5,13 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rainbow Denim noch ein Gewinn pro Aktie von 0,160 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Rainbow Denim mit einem Umsatz von insgesamt 650,8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 362,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 79,72 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at