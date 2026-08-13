Raisio: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Raisio stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 EUR gegenüber 0,040 EUR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 56,0 Millionen EUR – ein Plus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Raisio 54,5 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at