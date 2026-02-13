Raisio präsentierte Quartalsergebnisse

Raisio hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,03 EUR, nach 0,020 EUR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 55,2 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 54,9 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,150 EUR beziffert. Im Vorjahr waren 0,110 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 1,15 Prozent auf 226,80 Millionen EUR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 224,20 Millionen EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at