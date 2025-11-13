Raisio veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Raisio hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,05 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,030 EUR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Raisio mit einem Umsatz von insgesamt 56,7 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,06 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at