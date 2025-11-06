|
06.11.2025 06:31:29
Rakhat JSC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Rakhat JSC hat am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 370,00 KZT beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 538,00 KZT je Aktie in den Büchern gestanden.
Rakhat JSC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,71 Milliarden KZT abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,52 Milliarden KZT erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX verhalten -- DAX schwächelt -- Asiens Märkte ziehen kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt stabil, während der deutsche Leitindex leicht tiefer tendiert. Unterdessen geht es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.