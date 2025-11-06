Rakhat JSC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Rakhat JSC hat am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 370,00 KZT beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 538,00 KZT je Aktie in den Büchern gestanden.

Rakhat JSC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,71 Milliarden KZT abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,52 Milliarden KZT erwirtschaftet worden waren.

