Ralph Lauren a Aktie
WKN DE: A1JD3A / ISIN: US7512121010
|
06.11.2025 14:42:48
Ralph Lauren Boosts FY26 Revenue Growth Outlook - Update
(RTTNews) - While reporting its financial results for the second quarter on Thursday, luxury fashion house Ralph Lauren Corp. (RL) said it expects revenue growth for the third quarter in about mid-single digits from last year on a constant currency basis.
Looking ahead to fiscal 2026, the company now projects revenues to increase 5 to 6 percent from last year on a constant currency basis, up from the prior forecast for growth in the low to mid-single digits.
On average, analysts polled expect net sales growth of 3.93 percent to $2.23 billion for the quarter and net sales growth of 7.25 percent to $7.59 billion for the year.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ralph Lauren Corp (A)mehr Nachrichten
Analysen zu Ralph Lauren Corp (A)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ralph Lauren Corp (A)
|274,40
|-0,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.