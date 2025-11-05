Ausblick: Ralph Lauren A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ralph Lauren A präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,45 USD je Aktie gegenüber 2,31 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,73 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ralph Lauren A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,89 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 14,92 USD, gegenüber 11,61 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 7,61 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,08 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at