Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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01.07.2026 10:44:00
RAM-Krise: Micron wirft Apple indirekt Mitschuld vor
Apple-CEO Tim Cook nennt die aktuelle RAM- und SSD-Versorgungssituation beispiellos. Bei einem Produzenten will man Gründe kennen – KI kein Alleinschuldiger.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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