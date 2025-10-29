Rambus legte Quartalsergebnis vor

Rambus hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,44 USD, nach 0,450 USD im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 178,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 145,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at