13.02.2026 06:31:29
Randstad legte Quartalsergebnis vor
Randstad veröffentlichte am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 6,77 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Randstad 6,49 Milliarden USD umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,940 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 26,04 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 26,09 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,43 USD und einem Umsatz von 27,17 Milliarden USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.
