Rapac Communication Infrastructure: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Rapac Communication Infrastructure präsentierte in der am 25.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 202,6 Millionen ILS vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200,5 Millionen ILS in den Büchern standen.

