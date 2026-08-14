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14.08.2026 06:31:29
Rapid Investments legte Quartalsergebnis vor
Rapid Investments lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,07 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,740 INR je Aktie generiert.
Rapid Investments hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,3 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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