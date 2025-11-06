|
06.11.2025 06:31:29
Rapid7 präsentierte Quartalsergebnisse
Rapid7 lud am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 214,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 218,0 Millionen USD ausgewiesen.
