Raspberry PI Holdings Aktie
WKN DE: A40FLP / ISIN: GB00BS3DYQ52
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22.06.2026 13:52:00
Raspberry Pi OS: Sanfte Versionspflege
Das Raspberry-Pi-Projekt hat Raspberry Pi OS in neuer Version herausgegeben. Die Änderungen sind jedoch recht überschaubar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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