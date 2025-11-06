Ratnaveer Precision Engineering: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ratnaveer Precision Engineering hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Ratnaveer Precision Engineering hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,07 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,44 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 2,86 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,30 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at