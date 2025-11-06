|
06.11.2025 06:31:29
Rayonier Advanced Materials veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Rayonier Advanced Materials hat am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,07 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rayonier Advanced Materials ein EPS von -0,490 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,99 Prozent auf 353,0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 401,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
