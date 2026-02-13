Rayonier: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Rayonier veröffentlichte am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rayonier noch ein Gewinn pro Aktie von 2,15 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rayonier in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 83,82 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 117,5 Millionen USD im Vergleich zu 726,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Rayonier hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,39 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 484,50 Millionen USD – eine Minderung um 61,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,26 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at