Rayonier Aktie
WKN: 889684 / ISIN: US7549071030
|
06.11.2025 00:01:45
Rayonier Inc. Q3 Income Rises
(RTTNews) - Rayonier Inc. (RYN) announced a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $43.2 million, or $0.28 per share. This compares with $28.8 million, or $0.19 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 43.0% to $177.5 million from $124.1 million last year.
Rayonier Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $43.2 Mln. vs. $28.8 Mln. last year. -EPS: $0.28 vs. $0.19 last year. -Revenue: $177.5 Mln vs. $124.1 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $0.08 - $0.11
