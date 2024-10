RBC Capital Markets veröffentlicht Investment-Empfehlung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Outperform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. In Übereinstimmung mit der Gewinnwarnung vom 19. September habe der Autobauer wegen des schwachen China-Geschäfts ein deutlich rückläufiges drittes Quartal verzeichnet, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies vor allem auf die unerwartet niedrige Profitabilität in der Autosparte.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

