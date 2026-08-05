RDE: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

RDE lud am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei RDE ein EPS von -0,090 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RDE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 20,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at