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14.05.2026 06:31:29
RDE legte Quartalsergebnis vor
RDE hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 USD gegenüber -0,110 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,13 Prozent auf 21,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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