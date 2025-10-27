LUKOIL Aktie
WKN DE: A1420E / ISIN: US69343P1057
|
28.10.2025 00:28:46
Reaktion auf US-Sanktionen: Russischer Ölkonzern Lukoil stößt Auslandsbeteiligungen ab
Aus Ärger über Putins mangelnden Friedenswillen verhängt US-Präsident Trump Sanktionen gegen zwei russische Ölriesen. Lukoil reagiert nun und wickelt sein gesamtes Auslandsgeschäft ab. Interessenten können bereits Gebote abgeben.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
