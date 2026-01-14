Realcom präsentierte Quartalsergebnisse

Realcom hat am 13.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 86,68 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Realcom -32,500 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,49 Prozent auf 22,41 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at