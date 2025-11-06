Realogy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Realogy lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,12 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Realogy mit einem Umsatz von insgesamt 1,63 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,93 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at