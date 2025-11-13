Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPAAz Post raggruppamento: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPAAz Post raggruppamento hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,54 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,550 EUR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,44 Prozent auf 632,3 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 557,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at