Red Avenue New Materials Group A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Red Avenue New Materials Group A hat sich am 29.04.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,140 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,61 Prozent auf 778,9 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 662,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at