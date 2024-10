Redcare Pharmacy erhöht Umsatzprognose - Aktie dennoch mit Verlusten

Wie der Versandapothekenbetreiber am Donnerstagabend mitteilte, stieg der Konzernumsatz im Quartal zum Vorjahr um 21 Prozent auf 574 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten des Jahres habe das Wachstum 34 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro betragen.

Das sogenannte Non-Rx-Umsatzwachstum mit rezeptfreien Produkten stieg den weiteren Angaben zufolge auf Jahressicht im dritten Quartal um 20 Prozent auf 383 Millionen Euro und im Neunmonatszeitraum um ebenfalls 20 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro.

Das Wachstum im Bereich der verschreibungspflichtigen Medikamente (Rx) in Deutschland habe sich auf 81 Prozent beschleunigt, was einem Umsatz von 69 Millionen (3Q 2023: 38) Millionen Euro entspreche.

Die aktive Kundenbasis habe zum Ende des Quartal 11,9 Millionen betragen nach einem Wachstum um 0,4 Millionen im dritten Quartal und um 1,4 Millionen in den ersten neun Monaten des Jahres.

Den Konzernumsatz 2024 sieht Redcare Pharmacy nunmehr bei 2,35 bis 2,5 (bisherige Prognose: 2,3 bis 2,5) Milliarden Euro. Das Non-RX-Umsatzwachstum werde voraussichtlich 20 bis 25 (bisher: 15 bis 25) Prozent betragen.

Die Prognose des Mediserve-Umsatzes senkte das Unternehmen allerdings; es geht nun von einem Wachstum um einen niedrigen (bisher: mittleren) einstelligen Prozentsatz aus. Die Prognose der bereinigten EBITDA-Marge reduzierte Redcare auf 1,2 bis 2,2 Prozent. Das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten sei für eine Prognose zu dynamisch, hieß es weiter.

CFO Jasper Eenhorst kündigte an, aufgrund der guten Entwicklung des Geschäfts mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland die Marketingaktivitäten im vierten Quartal zu verstärken. Damit will das Unternehmen auch der positiven Aufnahme des E-Rezepts durch die Kunden Rechnung tragen, um das "E-Rx-Potenzial voll auszuschöpfen", wie CEO Olaf Heinrich in der Mitteilung zitiert wird.

Redcare-Aktien schwanken vorbörslich

Unter den Anlegern von Redcare Pharmacy ist die Situation der Aktie am Freitag nach ihrem guten Lauf strittig. Optimisten verweisen vorbörslich auf überzeugende Umsätze mit E-Rezepten, während Pessimisten betonen, dass deren Einführung an der Profitabilität zehre. Aus zeitweisen Gewinnen im außerbörslichen Handel wurden Kursverluste. Auf der Plattform Tradegate wurden die Papiere zuletzt 1,9 Prozent unter ihrem Xetra-Schluss gehandelt. Allerdings sind sie seit Mitte September auch um mehr als 16 Prozent gestiegen.

Redcare senkte am Vorabend nach Börsenschluss seine Margenprognose wegen der hohen Ausgaben für das brummende E-Rezept. Analysten bewerteten die vorgelegten Quartals-Eckdaten am Freitag als durchwachsen. Analyst Martin Comtesse sah ein "Highlight" im stark anziehenden Umsatz mit dem E-Rezept. Der UBS-Experte Olivier Calvet allerdings sprach von einem weiteren Beweis dafür, dass das Geschäft mit der elektronischen Verschreibung die Online-Apotheken mehr Geld kostet als gedacht. Er verwies dabei auch auf die jüngste Gewinnwarnung des Konkurrenten DocMorris.

Jefferies belässt Redcare Pharmacy auf 'Buy' - Ziel 170 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach den Eckdaten für das dritte Quartal und der gesenkten Margenprognose mit einem Kursziel von 170 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei durch die Bank stark gewesen, schrieb Analyst Martin Comtesse in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Das Highlight sei der stark anziehende Umsatz mit dem E-Rezept mit einer deutlichen Beschleunigung im September. Der Experte begrüßte die Entscheidung des Managements, die Marketingausgaben zu erhöhen, um die Wachstumschancen zu nutzen - auch wenn dies zulasten der Profitabilität in diesem Jahr gehen.

UBS belässt Redcare Pharmacy auf 'Sell' - Ziel 83 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach der gesenkten Margenprognose mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Olivier Calvet bewertet die Quartalsergebnisse in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar als durchwachsen. Die "Bullen" dürften auf die Entwicklung im September mit dem stark anziehenden Umsatz mit E-Rezepten verweisen. Er sieht allerdings nach der Gewinnwarnung von DocMorris im August nur den nächsten Beweis, dass das Geschäft mit dem E-Rezept die Onlineapotheken mehr kostet, als sie gedacht hätten.

FRANKFURT (Dow Jones) / Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2024 / 21:03 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2024 / 21:03 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

----NEW YORK (dpa-AFX Broker)