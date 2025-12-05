RedCloud Holdings Aktie
RedCloud Appoints Magdalena Gonzalez As CFO
(RTTNews) - RedCloud Holdings PLC (RCT) said on Friday that it has appointed Magdalena Gonzalez as Chief Financial Officer with effect from January 5, 2026.
Gonzalez, who currently serves on RedCloud's Audit Committee, will transition into the new role.
Since March 2013, Gonzalez has been at Monex Europe Holdings Limited. She has served as the CFO for the UK, Canada, the US, Spain, and the Netherlands since 2019 at Monex.
Prior to her role at Monex, Gonzalez was the Head of Investor Relations and Head of Finance at Banco Monex in Mexico.
