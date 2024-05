Reddit-Aktie nach übertroffenen Erwartungen zweistellig im Plus

Börsenneuling Reddit hat am Dienstagabend nach US-Handelsschluss die Kennzahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht - zum ersten Mal seit dem Börsengang im März.

Reddit ließ Anleger zum ersten Mal einen Blick in die Bücher des ersten Quartals 2024 werfen.Das EPS belief sich auf -8,19 US-Dollar. Von FactSet befragte Experten hatten zuvor mit einem Verlust je Aktie in Höhe von 8,75 US-Dollar gerechnet.

Umsatzseitig schlug Reddit die Analystenschätzung von 214 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen erlöste 243,0 Millionen US-Dollar.

Reddit war erst im März an die Börse gegangen und hatte dabei einen fulminanten ersten Handelstag für sich verbuchen können. Im weiteren Verlauf wurden Sorgen in Bezug auf die Profitabilität immer lauter und so ging es für den Anteilsschein zunächst nicht weiter nach oben.

Nach der ersten Quartalsbilanz zeigt sich die Reddit-Aktie an der NYSE nachbörslich 17,00 Prozent höher bei 57,80 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at