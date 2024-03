Reddit im Visier der Shortseller: Aktienkurs bricht ein

Vergangene Woche feierte Reddit sein fulminantes Börsendebüt an der US-Börse New York Stock Exchange. Nun scheint die Aktie jedoch ins Visier von Shortsellern geraten zu sein.

Vergangene Woche erst wagte das Online-Portal Reddit den Sprung an die US-Börse New York Stock Exchange. Letzten Donnerstag wurde die Aktie erstmals gehandelt. Der Erstkurs des Anteilsscheins lag rund 38 Prozent über dem Ausgabepreis, der zuvor auf 34 US-Dollar festgelegt wurde. Die Nachfrage am ersten Handelstag war so groß, dass der Anteilsschein bei 50,50 US-Dollar aus dem Handel ging. Im Rahmen des IPO hat das Unternehmen eine Bewertung von rund 6,4 Milliarden US-Dollar erzielt.

Experten skeptisch für Reddit-Aktie

Experten zeigen sich nach dem fulminanten Börsendebüt dennoch skeptisch. So warnte Thomas Smale, CEO des M&A-Beratungsunternehmens FE International, davor, dass Reddit ein Rentabilitätsproblem habe. Und tatsächlich verharrte das Unternehmen im vergangenen Jahr trotz Umsatzanstieg in den roten Zahlen. Daran dürfte laut Bernstein-Analyst Mark Shmulik auch der Vorstoß in den derzeit stark gehypten KI-Markt wenig ändern. Und auch schon vor dem Börsengang gab es kritische Stimmen. So bezeichnete David Trainer, CEO des Analyseunternehmens New Constructs, die Bewertung Reddits als viel zu hoch und warnte: "Der Börsengang von Reddit markiert die Rückkehr des Schrott-Börsengangs".

Reddit im Visier von Shortsellern

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat das fulminante Börsendebüt von Reddit laut Daten des Analyseunternehmens Ortex in den ersten Handelstagen zu Wetten gegen das Unternehmen geführt. So seien basierend auf 2,15 Millionen geliehenen Reddit-Aktien gemäß einer vorläufigen Ortex-Schätzung mindestens 7,1 Prozent des Streubesitzes des Unternehmens leerverkauft. "Das ist sehr hoch für eine Aktie, die gerade erst mit dem Handel begonnen hat, und ist ein Hinweis darauf, dass einige Marktteilnehmer den zukünftigen Preis von Reddit negativ beurteilen", zitiert Reuters Ortex-Mitbegründer Peter Hillerberg.

So reagiert die Reddit-Aktie

Nachdem die Reddit-Aktie am Dienstag an der NYSE bei 74,90 US-Dollar auf ein Rekordhoch geklettert ist, ist sie um mehr als 20 Prozent zurückgefallen. Allein am Mittwoch verlor das Papier 11,3 Prozent und beendete den Handel bei 57,75 US-Dollar. Im nachbörslichen Handel ging es um weitere 4,76 Prozent auf 55,00 US-Dollar abwärts.

Redaktion finanzen.at