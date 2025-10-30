Reddit Aktie

Reddit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008

30.10.2025 21:23:00

Reddit rides search and globalization efforts to blow past revenue and earnings expectations

Growth around search and Reddit Inc.’s globalization efforts helped the social-media platform blow past Wall Street’s expectations in its third-quarter results Thursday.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
