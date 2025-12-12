Reddit Aktie

Reddit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008

12.12.2025 09:07:00

Reddit will Social-Media-Verbot in Australien kippen

Die Nutzung sozialer Medien ist in Australien für alle unter 16 Jahren verboten. Viele Online-Plattformen protestieren dagegen. Reddit zieht nun vor Gericht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
