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11.08.2026 06:31:29
Redex Protech präsentierte Quartalsergebnisse
Redex Protech hat am 08.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Redex Protech vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,01 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,74 INR je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.at
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