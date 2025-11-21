Redwood Capital Bancorp Aktie
WKN DE: A40B1W / ISIN: US75777X1000
|
21.11.2025 18:49:22
Redwood Capital Bancorp Authorizes $1 Mln Stock Repurchase Program
(RTTNews) - Redwood Capital Bancorp (RWCB) on Friday authorized a new $1 million stock repurchase program, replacing its two prior programs, which bought back 78,612 shares.
Starting now and lasting until February 28, 2026, this plan shows the company's strong belief in its financial health and future profits.
The buybacks could happen through open-market transactions or private deals based on how the market is doing. Mostly, the funding will come from internal resources and dividends from Redwood Capital Bank.
RWCB is currently trading at $27.61, up $0.02 or 0.07 percent on the OTC Markets.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Redwood Capital Bancorpmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Redwood Capital Bancorpmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Redwood Capital Bancorp
|27,61
|0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnet Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.