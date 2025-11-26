NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
26.11.2025 17:06:12
Reeves freezes fuel duty for now as she confirms 3p-a-mile electric vehicle charge
Rishi Sunak’s ‘temporary’ 5p-a-litre cut to be reversed in stages from next September in effort to keep EVs attractiveFuel duty will be frozen again, but only for five months until September 2026, the chancellor has announced, as she confirmed a new 3p-a-mile charge for electric cars from 2028.Rachel Reeves will freeze fuel duty in April at 52.95p a litre for petrol and diesel – a 16th successive year without a rise – but the so-called “temporary” 5p cut introduced by Rishi Sunak will be reversed in stages from September. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
