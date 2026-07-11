Burnham Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079
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11.07.2026 14:00:16
Reeves tells BBC: Burnham needs worked-through plan to govern from the start
The Chancellor tells Laura Kuenssberg she will be handing over a stable economy to the incoming PM.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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