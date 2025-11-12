REGAL legte Quartalsergebnis vor

REGAL präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

REGAL vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 110,93 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -87,540 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 4,79 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,11 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at