|
20.11.2025 17:25:38
Regierungsquelle: USA arbeiten nicht am G20-Gipfel mit
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA wollen sich nach Angaben aus der Regierung weiterhin nicht inhaltlich am G20-Gipfel in Südafrika beteiligen, sondern lediglich an der Präsidentschaftsübergabe teilnehmen. Weder US-Präsident Donald Trump noch Vize-Präsident JD Vance würden zum Treffen der führenden Industrie- und Schwellenländer nach Johannesburg reisen, sagte eine hochrangige Regierungsbeamtin der Deutschen Presse-Agentur.
Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa hatte zuvor gesagt, nach Signalen aus Washington doch noch auf eine Teilnahme der USA am G20-Gipfel zu hoffen. Die Gespräche dauerten noch an.
Mit der Präsidentschaftsübergabe ist der jährliche Wechsel an das nächste Gastgeberland gemeint. Ausrichter des G20-Gipfels im kommenden Jahr sind die USA./ngu/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- US-Börsen nach starkem Start schlussendlich doch in Rot -- Börsen in Fernost beenden Handel uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street schloss mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.