Regierungsquelle: USA arbeiten nicht am G20-Gipfel mit

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA wollen sich nach Angaben aus der Regierung weiterhin nicht inhaltlich am G20-Gipfel in Südafrika beteiligen, sondern lediglich an der Präsidentschaftsübergabe teilnehmen. Weder US-Präsident Donald Trump noch Vize-Präsident JD Vance würden zum Treffen der führenden Industrie- und Schwellenländer nach Johannesburg reisen, sagte eine hochrangige Regierungsbeamtin der Deutschen Presse-Agentur.

Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa hatte zuvor gesagt, nach Signalen aus Washington doch noch auf eine Teilnahme der USA am G20-Gipfel zu hoffen. Die Gespräche dauerten noch an.

Mit der Präsidentschaftsübergabe ist der jährliche Wechsel an das nächste Gastgeberland gemeint. Ausrichter des G20-Gipfels im kommenden Jahr sind die USA./ngu/DP/jha