Reinsurance Group America Aktie
WKN DE: A0RC70 / ISIN: US7593516047
|
30.10.2025 22:09:58
Reinsurance Group Of America Inc Q3 Profit Rises, But Misses Estimates
(RTTNews) - Reinsurance Group Of America Inc (RGA) announced earnings for its third quarter that Increased, from last year but missed the Street estimates.
The company's earnings totaled $253 million, or $3.81 per share. This compares with $156 million, or $2.33 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $5.77 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 9.7% to $6.20 billion from $5.65 billion last year.
Reinsurance Group Of America Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $253 Mln. vs. $156 Mln. last year. -EPS: $3.81 vs. $2.33 last year. -Revenue: $6.20 Bln vs. $5.65 Bln last year.
