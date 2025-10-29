Ausblick: Reinsurance Group America legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Reinsurance Group America wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 5,76 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,33 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 8,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 6,08 Milliarden USD gegenüber 5,62 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 21,93 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 10,73 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 23,33 Milliarden USD, gegenüber 22,16 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at